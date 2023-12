Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ ? Il répond !

Alexis Brunet

Le PSG est annoncé depuis plusieurs semaines comme étant intéressé par Leny Yoro. Si Paris veut mettre la main sur le jeune défenseur cela pourrait lui coûter cher, car ce dernier serait estimé à 50M€ par son club. Mais cela serait en fait une fake-news, et Olivier Létang, le président du LOSC a démenti cette information.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est intéressé à l'idée de recruter Leny Yoro. Mais l'opération ne sera pas facile, pour deux raisons. D'abord en raison de la concurrence très féroce pour le jeune joueur de 18 ans, mais aussi à cause du prix soi-disant demandé par Lille, à savoir 50M€.

«C’est totalement faux»

Dernièrement Foot Mercato annonçait que Lille était ouvert à un départ de Leny Yoro, mais qu'il fallait alors que le club intéressé débourse 50M€. Interrogé par Le Parisien , Olivier Létang, le président du LOSC a démenti cette information. « Pour vous dire, j’ai lu vendredi que j’avais déjà fixé un prix le concernant. C’est totalement faux . »

Le LOSC veut protéger Yoro