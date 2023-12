Mercato – PSG : Une grosse bataille s’annonce pour ce transfert

Alexis Brunet

Le PSG cherche à se renforcer lors du mercato hivernal. Un milieu de terrain, et un défenseur sont pistés. Pour la deuxième option, Leny Yoro pourrait être le joueur dont Paris a besoin. Mais si le club de la capitale veut mettre la main sur le joueur de Lille, il devra battre la concurrence qui s'annonce féroce.

Le PSG possède certains des meilleurs joueurs français. Le club de la capitale peut se vanter de compter Kylian Mbappé dans ses rangs, même si ce dernier arrive en fin de contrat l'été prochain, et qu'il n'a toujours pas prolongé. Le champion de France dispose aussi de Warren Zaïre-Emery, l'un des plus grands cracks de sa génération, qui a déjà été appelé en sélection à seulement 17 ans.

Le PSG a recruté français cet été

Déjà présents au club, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery ont été rejoints cet été par plusieurs compatriotes. Le PSG a décidé d'accès son recrutement sur des joueurs français, et ainsi Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, et Randal Kolo Muani ont débarqué à Paris.

Leny Yoro sera-t-il le prochain ?