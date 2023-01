Mercato - PSG : Un transfert à 150M€ va échapper à Luis Campos

La rédaction

Sensationnel lors de la Coupe du monde au Qatar, Jude Bellingham s'est révélé aux yeux du monde entier, bien que les amateurs de Bundesliga avaient déjà connaissance de l'immense talent du jeune anglais. Courtisé par le Real Madrid, le PSG, Liverpool ou encore Manchester City, le milieu de terrain ne devrait pas quitter Dortmund contre moins de 150M€.

Le dossier Jude Bellingham va continuer d'agiter le mercato hivernal lors des prochaines semaines. Alors que Luis Campos piste le jeune anglais, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City semblent mieux positionnés. Pour l'heure, la décision du milieu de terrain n'est pas connue mais Dortmund ne compte pas se séparer de sa pépite contre moins de 150M€.

Dortmund réclame 150M€ pour Bellingham

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham ne devrait pas poursuivre sa carrière au sein du club de Bundesliga. Pour autant, sa décision concernant son avenir n'est toujours pas décidée comme l'explique 90min bien que As explique que le Real Madrid aurait les faveurs de Bellingham. Si Dortmund est bien conscient qu'il ne pourra pas conserver longtemps sa pépite anglaise, le club allemand ne souhaite pas laisser filer le milieu de terrain cet hiver, sauf si un club offre les 150M€ réclamés. D'ici là, Dortmund pourrait même proposer un nouveau contrat à son joueur, avec une revalorisation salariale et une hausse du montant de sa clause libératoire.

Quel avenir pour Bellingham ?