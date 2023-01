Après le fiasco de la Belgique, ça se précise pour Thierry Henry

La rédaction

Eliminée en poules lors de la Coupe du monde 2022, la Belgique a été une grosse déception de ce Mondial. Sa génération dorée est vieillissante et le sélectionneur Roberto Martinez a quitté son poste après le fiasco, ouvrant la possibilité à son adjoint Thierry Henry de reprendre les commandes. Et la légende des Gunners semble bien en pole position.

À 45 ans, Thierry Henry pourrait prochainement devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique. Adjoint des Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Qatar, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France semble très proche de débuter sa première expérience au poste de sélectionneur.

Thierry Henry souhaite occuper le poste de sélectionneur

Si sa deuxième expérience d'entraîneur à Montréal était assez confidentiel, la première, sur le banc de Monaco, ne s'est pas soldée de la meilleure des manières pour Thierry Henry. Adjoint de Roberto Martinez lors du Mondial 2022 au Qatar, l'ancien buteur d'Arsenal serait très intéressé par le poste de sélectionneur comme le révèle Het Laatste Nieuws . Ce dernier n'aurait pas postulé officiellement à l'offre de la fédération belge mais aurait fait part de sa volonté de manière informelle.

