Mercato - PSG : Un premier accord est annoncé avec Lionel Messi

Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement sacré champion du Monde avec la sélection argentine, Lionel Messi va désormais pouvoir entamer de manière concrète ses négociations avec le PSG dans l’optique d’une prolongation de contrat. Le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs confirmé qu’il disposait d’un accord avec lui pour accélérer après cette échéance du Mondial au Qatar.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), sacré champion du Monde au Qatar avec l’Argentine et meilleur joueur du tournoi ? Son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a déjà amorcé une première approche auprès du clan Messi ces dernières semaines, mais tout était censé s’accélérer après le Mondial. Une version confirmée par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

« On avait un accord avec Leo… »

Interrogé par RMC Sport dimanche après la finale, le patron du PSG a d’ailleurs indiqué qu’il avait convenu du timing des négociations avec Lionel Messi avant la Coupe du Monde : « Garder Mbappé et Messi? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde », explique Al-Khelaïfi, qui va donc pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la star argentine en début d’année 2023.

Coupe du monde 2022 : Sacré champion, Messi se lâche et tranche pour son avenir https://t.co/T4aueIX0HN pic.twitter.com/FlbR1nX1ni — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

En attendant, Messi a fait un choix…