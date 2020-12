Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de 100M€ pour Lionel Messi !

Publié le 5 décembre 2020 à 18h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ne serait pas dans la meilleure des positions pour Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin 2021.

Les paroles de Neymar en marge de la victoire du PSG face à Manchester United (1-3), ont créé un véritable raz-de-marée. La star brésilienne a ouvert grand la porte à son ancien coéquipier Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain, ce qui a fait réagir les différents candidats à la présidence. Désormais, une possible arrivée de Messi au Paris Saint-Germain ne semble pas impossible, sachant d’ailleurs que plusieurs médias ont pointé du doigt les difficultés économiques du Barça.

Le PSG devrait encore perdre 100M€, mais...