Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau point de chute identifié pour Mauro Icardi ?

Publié le 9 octobre 2021 à 0h15 par A.D.

En difficulté au PSG, Mauro Icardi pourrait faire ses valises et changer de club dès cet hiver. Et alors qu'il serait déjà suivi par la Juventus et Tottenham, le buteur argentin aurait également la possibilité de rebondir à Newcastle.

Après une saison 2020-2021 ternie par les blessures, Mauro Icardi a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Toutefois, son temps de jeu n'a pas vraiment évolué. Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Mauricio Pochettino utilise très peu Mauro Icardi. Une situation qui pourrait provoquer le départ du numéro 9 parisien dès cet hiver. Et les clubs ne manqueraient pas pour accueillir Mauro Icardi.

Newcastle est entré dans la danse pour Mauro Icardi ?