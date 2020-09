Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un message fort lancé par Kehrer à Leonardo ?

Publié le 6 septembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que Leonardo s'active pour trouver un nouveau latéral, Thilo Kehrer n'a pas dit son dernier mot. L'Allemand entend profiter de la trêve internationale pour démontrer toute sa valeur.

Thilo Kehrer est en position délicate. Titulaire lors des trois matches du PSG du Final 8, le latéral droit a toute la confiance de Thomas Tuchel. Mais la vérité de l'entraîneur du PSG n'est pas celle de Leonardo. De son côté, le directeur sportif parisien multiplie les pistes pour trouver un nouveau latéral droit. Et c'est le défenseur d'Arsenal, Hector Bellerin, qui tiendrait la corde.

La sélection nationale pour se montrer