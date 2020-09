Foot - Mercato

Mercato : Allan justifie son choix de rejoindre Ancelotti

Publié le 5 septembre 2020 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2020 à 22h31

Ce samedi, Everton a officialisé l’arrivée d’Allan en provenance du Napoli. Le milieu de terrain est revenu sur son transfert et a évoqué le rôle de Carlo Ancelotti dans son transfert.