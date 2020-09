Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ancelotti prêt à tenter sa chance pour Boga ?

Publié le 5 septembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens, Jérémie Boga est dans le viseur de l’OM et du Stade Rennais. Cependant, l’international ivoirien plairait aussi beaucoup à Carlo Ancelotti, qui pourrait bien être prêt à tenter sa chance dans ce dossier…

L’avenir de Jérémie Boga semble toujours flou. Comme révélé par le10sport.com , l’OM est bel et bien présent dans le dossier, et le Stade Rennais est déjà passé à l’attaque, proposant une offre de 20M€ pour attirer l’ailier de Sassuolo. Cependant, l’international ivoirien serait toujours courtisé par de nombreux clubs européens, comme l’Atalanta Bergame, le FC Séville ou encore le Bayer Leverkusen. Et Carlo Ancelotti pourrait aussi se lancer dans la course dans ce dossier…

Everton prêt à tenter le coup ?