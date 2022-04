Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un message fort envoyé par Mbappé à Zidane ?

Publié le 6 avril 2022 à 1h45 par La rédaction

Après Lorient, Kylian Mbappe a livré des propos chocs qui paraissent redistribuer les cartes en faveur du PSG. Analyse.

Interrogé après le match contre Lorient, Kylian Mbappe n’a cessé d’envoyer des messages favorables au PSG : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible ». (…) « Le record de Cavani ' Je suis ambitieux, mais c’est la limite entre l’ambition et l’inconscience (rire). Je ne battrai pas Cavani avant la fin de saison. La saison prochaine ? Qui sait ? On ne sait pas ». Et lorsqu’on l’interroge sur le fait que c’est la première fois que le trio Messi-Neymar-Mbappe marque dans le même match, il rétorque : « Ce n’est pas la dernière ! ». Enfin, son éloge du fait de jouer avec Messi a été particulièrement appuyée : « Le voir tous les jours, voir ce qu’il peut faire. Il peut améliorer mon jeu parce que c’est un joueur unique. J’ai la chance de jouer avec lui. C’est un honneur. J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui. Et je suis très content. J’apprends beaucoup avec lui. C’est un joueur unique, une légende qui va rester dans l’histoire du football. C’est un plaisir pour moi. »

Les deux signatures conditionnées