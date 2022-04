Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Kimpembe, Verratti… Le Qatar se lance dans un chantier colossal !

Publié le 5 avril 2022 à 20h30 par B.C. mis à jour le 5 avril 2022 à 20h43

Si de nombreux changements sont attendus au PSG après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale compte tout de même sur certains cadres pour la saison prochaine, et les priorités de la direction sont identifiées.

Après son excellent parcours dans le Final 8 de la Ligue des champions et une demi-finale l’année suivante, le PSG pensait en avoir fini avec ses démons européens. Cependant, l’énorme désillusion sur la pelouse du Santiago Bernabeu prouve que le club de la capitale n’est pas encore soigné. Malgré son avance au résultat, le PSG s’est fait éliminer par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, un nouveau fiasco qui devrait causer d’importants changements au sein du club. Si Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas menacé du fait de sa proximité avec l’état-major qatari, Leonardo et surtout Mauricio Pochettino sont annoncés sur le départ. Dans l’effectif, du mouvement est également attendu puisque Julian Draxler, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa ne devraient pas être conservés cet été en cas d’offre satisfaisante. En revanche, le PSG compte sur ses cadres.

Après Mbappé, le PSG veut prolonger Marquinhos, Verratti et Kimpembe

Dans un premier temps, la priorité est naturellement portée sur Kylian Mbappé, dont le bail arrive à expiration à l’issue de la saison. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG rattrape son retard dans ce dossier et reste confiant puisque l’international français n’a encore rien signé avec le Real Madrid et souhaite écouter la proposition de son club avant de trancher. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix », a expliqué Kylian Mbappé en zone mixte après la victoire contre Lorient (5-1) dimanche. « Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. » Selon France Bleu Paris , cette sortie n’a pas étonné les décideurs parisiens, estimant que la prolongation du Bondynois n’avait plus rien d’utopique, mais Kylian Mbappé n’est pas l’unique priorité du PSG. En interne, on veut en effet sécuriser l’avenir des « enfants du club » comme le souligne un membre de la direction auprès de France Bleu . Comme évoqué ces derniers mois, l’écurie parisienne veut donc renouveler les contrats de Marquinhos et Marco Verratti, mais également de Presnel Kimpembe. Les trois joueurs sont engagés jusqu’en juin 2024 et leur prolongation pourrait être actée une fois le titre en Ligue 1 assuré.

