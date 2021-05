Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lourde concurrence pour Leonardo avec ce profil étranger ?

Publié le 13 mai 2021 à 22h45 par La rédaction

Annoncé sur les traces du latéral droit du Betis Emerson, Leonardo et le PSG vont devoir faire face à la concurrence de plusieurs clubs et notamment celle d'Arsenal s'ils souhaitent recruter le défenseur brésilien.

Alors qu'Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé par le PSG, Leonardo et son équipe sont déjà au travail pour tenter de trouver un latéral droit performant aux parisiens. Dans ce dossier, le directeur sportif brésilien souhaiterait prendre son temps pour ne pas faire d'erreur de casting. En effet, le poste de latéral, droit ou gauche, s'apparente à un réel soucis au PSG ces derniers temps. Pour cela, les dirigeants parisiens ont un nom en tête mais il va falloir faire vite s'ils ne veulent pas se faire griller la priorité pour Emerson...

Avantage Arsenal pour Emerson ?