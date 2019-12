Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel est très courtisé en Ligue 1 !

Publié le 22 décembre 2019 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait office de remplaçant de luxe au PSG, Julian Draxler figurerait sur les tablettes de l’OGC Nice et de l’OL.

« Et je me sens chez moi dans le club et en ville. J’ai un contrat jusqu’en 2021. Il se peut que je prolonge mon engagement au PSG », a récemment indiqué Julian Draxler, semblant donc clairement épanoui au PSG et réfutant ainsi l’idée d’un départ dans un avenir proche. Pourtant, au sein même de notre championnat de France, le milieu offensif allemand serait très courtisé…

L’OL et Nice à fond sur Draxler ?

Comme l’a révélé RMC Sport ces derniers jours, l’OL ainsi que l’OGC Nice se verraient bien attirer Julian Draxler, et le club azuréen aurait même avancé de gros arguments financiers pour tenter de convaincre l’international allemand du PSG. Finalement, Draxler ne serait toujours pas enclin à quitter le Parc des Princes, et ces deux clubs de Ligue 1 devront donc aller chercher leur bonheur ailleurs…