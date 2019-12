Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut miser 50M€ sur un joueur de Ligue 1 !

22 décembre 2019

Le Real Madrid, qui apprécierait beaucoup le profil d’Eduardo Camavinga, pourrait casser sa tirelire pour attirer le jeune milieu de terrain du Stade Rennais l’été prochain.

« Pour son bien il faudrait certainement qu’il fasse une année supplémentaire au club pour continuer à se développer, à grandir. Mais ce qu’il se passera dans six mois… », confiait récemment Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, affichant donc son envie de conserver Eduardo Camavinga la saison prochaine en Bretagne. Et pourtant, alors qu’il figurerait notamment sur les tablettes du PSG et du Real Madrid, le jeune crack rennais pourrait faire l’objet d’une offre difficile à refuiser l’été prochain.

Le Real Madrid prêt à miser gros sur Camavinga ?

Comme l’a révélé El Desmarque samedi, Zinedine Zidane aurait recommandé à la direction du Real Madrid de recruter Eduardo Camavinga l’été prochain. Et Florentino Pérez aurait entendu cette recommandation de son entraîneur, puisqu’il envisagerait de formuler une offre de 50M€ à Rennes pour son jeune milieu de terrain. Affaire à suivre…