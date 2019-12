Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une concurrence XXL pour Puel avec cette ancienne pépite d’Aulas ?

Publié le 22 décembre 2019 à 1h00 par A.D.

Claude Puel aurait coché le nom de Gédéon Kalulu. Le coach de l’ASSE devrait batailler avec l’OGC Nice, le RC Strasbourg et le FC Nantes pour le défenseur de l’AC Ajaccio.

Gédéon Kalulu ne manquerait pas de prétendants. Auteur d’un très bon début de saison avec l’AC Ajaccio, l’arrière droit de 22 ans aurait tapé dans l’œil de Claude Puel. Selon les dernières informations de RMC Sport , le technicien de l’ASSE aurait débuté les négociations avec le club corse pour l’ancien pensionnaire de l’OL. Toutefois, les Verts devraient se frotter à plusieurs clubs de Ligue 1 pour Gédéon Kalulu.

Vieira, Laurey et Gourcuff également dans le coup pour Kalulu ?