Mercato - Real Madrid : Pogba aurait joué un rôle décisif pour l'avenir d'Isco !

Publié le 21 décembre 2019 à 22h30 par La rédaction

Isco devrait poursuivre son aventure à Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Et Paul Pogba aurait joué un rôle dans cette décision. Explications.

Isco semble retrouver des couleurs au Real Madrid. Après un début de saison compliqué marqué par une blessure à la cuisse et un faible temps de jeu, le milieu offensif enchaîne les rencontres. L’Espagnol reste sur trois titularisations d’affilée et a livré une prestation intéressante ce mercredi face au FC Barcelone. Alors que son futur au Real Madrid demeurait incertain et qu’un départ lors du prochain mercato hivernal était évoqué, Isco serait désormais fixé sur son avenir.

Isco au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison