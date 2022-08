Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Incroyable rebondissement sur le mercato

Publié le 2 août 2022 à 09h15 par Hugo Ferreira

En difficulté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Rafinha ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Le milieu de terrain de 29 ans n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison, et a été placé sur la liste des indésirables. Alors qu’il était proche de s’engager dans un autre club, le Brésilien s’est finalement retiré des négociations.

Après avoir attiré Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain va devoir se débarrasser de certains joueurs afin de poursuivre son recrutement. Le club de la capitale n’a pas une enveloppe illimitée pour ce mercato, et doit obtenir des liquidités. Ainsi, tous les éléments sur lesquels Christophe Galtier ne compte pas vont être poussés vers la sortie, et une liste d’indésirables à été dressée. Parmi ce groupe se trouve Rafinha. Peu convaincant depuis son arrivée au PSG en octobre 2020, le Brésilien a été prêté à la Real Sociedad cet hiver, mais n’a pas été conservé. Une porte de sortie lui est toujours cherchée, et a failli être trouvée.

Rafinha était proche de quitter le PSG

Alors que certains indésirables du Paris Saint-Germain n'arrivent pas à trouver preneur, l’un d’entre eux était tout proche d’un départ. En effet, selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Rafinha allait s’engager en faveur d’un club du moyen-orient, dont l’identité n’a pas encore fuité.

Le transfert n’a pas abouti

Mais cette opération s’est finalement annulée, et le Paris Saint-Germain devra toujours chercher une porte de sortie pour Rafinha. En effet, d'après Saber Desfarges, le Brésilien a finalement préféré se retirer pour des raisons personnelles.