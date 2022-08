Foot - Mercato

Après le PSG, tout semble déjà ficelé pour Lionel Messi

Publié le 2 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Et si cette saison était la dernière de Lionel Messi sous les couleurs du PSG ? Certes, l’option pour une année supplémentaire figurerait dans son contrat au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le FC Barcelone rôde comme son président Joan Laporta l’a affirmé et son retour pour y finir sa carrière semblerait être en bonne voie.

Entre Lionel Messi et le PSG, il se pourrait que l’aventure se termine à la fin de la saison 2022/2023 et ce, bien qu’une option pour une année supplémentaire réside dans son contrat. Il a été régulièrement question d’un départ de Messi dès cet été pour un éventuel retour au FC Barcelone. Cependant, le journaliste Guillem Balague a très tôt affirmé que le numéro 30 du PSG ne quitterait pas le club avant l’expiration de son contrat. Mais pour l’été prochain, le FC Barcelone semble bel et bien être une possibilité. À l’occasion d’une interview accordée à CBS Sports à New York, Joan Laporta a été invité à s’exprimer sur le feuilleton Lionel Messi, à commencer par son départ surprise l’été dernier et la responsabilité du président du FC Barcelone dans ce départ. « J'ai fait ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça ».

«Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone»

Une dette morale pourrait-elle passer outre les dettes économiques du FC Barcelone qui s’élevaient à 1,3Md€ en août 2021 comme Joan Laporta le révélait au terme de l’audit financier mené depuis son investiture en mars 2021 ? Il semblerait que le retour de Lionel Messi au FC Barcelone ne soit pas utopique comme Joan Laporta l’a confié à CBS Sports. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. (…) Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde ».

Laporta affirme que le Barça a «une stratégie pour le faire revenir à Barcelone»

Pour finir, au cours de ladite longue interview menée de CBS Sports avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone a reconnu vouloir donner son maximum pour rapatrier Lionel Messi, dont le contrat au PSG expirera en juin 2023. Mais pour ce faire, Laporta n’a pas tenu à dévoiler la stratégie du club culé pour parvenir à assumer les revenus XXL du septuple Ballon d’or. « Si un retour de Messi est probable et si une discussion avec lui a eu lieu à ce sujet ? C'est une idée et notre devise. Tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux, c'est tout. Encore une fois, je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le transformer en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux ».

«Je pensais qu'il allait finir sa carrière à Barcelone»