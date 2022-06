Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros transfert est réclamé à Campos

Publié le 27 juin 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a activé plusieurs pistes dont celle menant au milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana. Un profil qui manque clairement à l'effectif du club de la capitale. Par conséquent, Vikash Dhorasoo estime que ce serait une bonne recrue pour Paris.

Cet été, l'une des grandes priorités de Luis Campos sera de renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été activées. Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG discuterait notamment avec le RC Lens pour le transfert de Seko Fofana qui vient de réaliser une grande saison avec les Sang-et-Or. Un profil qui plaît à Vikash Dhorasoo.

Fofana, la bonne pioche ?