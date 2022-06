Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo est poussé dans les bras de José Mourinho

Publié le 26 juin 2022 à 18h10 par Hugo Ferreira

Après une saison compliquée sur le plan collectif, Cristiano Ronaldo ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure à Manchester United. L’international portugais serait à la recherche d’un point de chute, et Jorge Mendes a déjà proposé ses services à plusieurs clubs, dont l’AS Roma. Toutefois, si son ancien coéquipier Daniele Rugani a bien entendu ces rumeurs, celui-ci n’en sait pas plus à ce sujet.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain. Après 3 saisons à la Juventus, l’international portugais a fait son grand retour à Manchester United lors du dernier mercato estival. Cependant, les résultats des Red Devils n’ont pas été convaincants, et ces derniers n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. A 37 ans, le quintuple Ballon d’Or pourrait donc être tenté par un départ, et son agent Jorge Mendes aurait, entre autres, proposé ses services à l’AS Roma, selon Sport1 . Des rumeurs à propos desquelles l’ancien coéquipier de Ronaldo, Daniele Rugani, n’a pas d’informations.

Mercato : Tuchel, transfert... La vérité éclate dans le feuilleton Cristiano Ronaldo https://t.co/qxuk62XuTE pic.twitter.com/uL4uiDXFaM — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

« On m'a dit ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non »