Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Publié le 26 juin 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Alors qu’il songe à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs. D’après la presse britannique, un retour du quintuple Ballon d’Or au Sporting CP cet été est une possibilité, d’autant que le club formateur de l’attaquant disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Hugo Viana, directeur du football de l’écurie portugaise, s’est prononcé sur ce dossier.

Faute de Ligue des champions la saison prochaine, Manchester United pourrait vivre un été agité à cause de Cristiano Ronaldo. Mécontent des derniers résultats de son équipe, le quintuple Ballon d’Or n’exclut pas d’aller voir ailleurs et l’aurait déjà fait savoir à Jorge Mendes, qui a bougé ses pions. L’agent de Cristiano Ronaldo aurait proposé ses services à plusieurs clubs, dont le Bayern Munich et Chelsea, mais selon The Sun , un retour au Sporting ne serait pas à exclure. Une piste déjà évoquée par le passé sur laquelle s’est prononcé Hugo Viana, directeur du football au sein du club portugais.

« Je ne pense pas que ce soit possible maintenant, mais on ne sait jamais »