Mercato - PSG : Un gros couac en prévision pour Edinson Cavani ?

Publié le 1 mai 2020 à 22h45 par Th.B.

Alors que Newcastle souhaiterait offrir un gros salaire à Edinson Cavani pour le convaincre de rejoindre les Magpies qui aimeraient construire une grosse équipe dès cet été, l’attaquant du PSG pourrait ne pas bénéficier du pont d’or en question.

Le PCP Capital Partners, branche du Saudi Public Investment FUND contrôlée par le prince saoudien Mohammed ben Salmane serait sur le point de racheter Newcastle. Proches de bénéficier d’une grosse puissance financière, les Magpies souhaiteraient considérablement redessiner les contours de leur effectif. Pour ce faire, un nouvel entraîneur, un attaquant, un meneur de jeu et un défenseur central seraient tous attendus, dont Edinson Cavani en fin de contrat cet été avec le PSG. Foot Mercato révélait récemment qu'un contrat en or pourrait bien être proposé à Cavani.

Newcastle attendu au tournant, Cavani pas certain de débarquer ?