Mercato - PSG : Un grand nom de QSI milite pour son retour ?

Thomas Bourseau

Ils sont peu à avoir effectué plus d’une décennie au PSG. Marco Verratti fait partie de ce cercle très fermé au même titre que Marquinhos notamment. Sous contrat avec Al-Arabi au Qatar, Verratti a reçu une invitation de retour sur les réseaux sociaux qui semble lui avoir plu.

Marco Verratti est sans contestation possible une légende du PSG. Avec 416 apparitions, il est le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club et le deuxième depuis le début de l’ère QSI. Seul Marquinhos fait mieux que lui avec 451 matchs. Au rayon des trophées ; une nouvelle fois, le capitaine du Paris Saint-Germain le double avec 31 titres. Verratti est son dauphin avec 30 trophées.

PSG : Le grand projet du Qatar est confirmé ! https://t.co/kZVEh0faNM pic.twitter.com/mX1v7W27ZE — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Marco Verratti a quitté le PSG après onze ans passés au club

En septembre 2023, onze ans après avoir signé au PSG à l’âge de 19 ans, Le Petit Hibou a quitté le Parc des princes pour Al-Arabi et n’a pas pu dissimulé ses larmes au cours de son tour d’honneur dans l’antre du Paris Saint-Germain. Un retour serait-il possible ? Ce n’est pas le milieu de terrain italien qui s’opposerait à cette idée.

«Tu peux revenir à la maison Marco. Je viens te chercher si besoin»

Sur Instagram, le média ParisInside a commenté une publication de Marco Verratti avec le message suivant : « La blague a assez duré. Tu peux revenir à la maison Marco. Je viens te chercher si besoin ». Un commentaire liké par Marco Verratti. Une action qui en dit long sur l’amour toujours bien présent envers le PSG dans l’esprit de l’Italien.