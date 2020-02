Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack suivi par Leonardo se prononce sur son avenir…

Publié le 19 février 2020 à 0h45 par A.D.

Pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à recruter Federico Chiesa. L’attaquant de la Fiorentina a évoqué son avenir.

Federico Chiesa entretient le doute quant à son avenir. De retour au PSG depuis quelques mois, Leonardo n’a pas chômé lors du dernier mercato estival. Pour étoffer l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif italo-brésilien a recruté Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi, entre autres. Plus discret cet hiver, Leonardo préparerait déjà la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, le dirigeant du PSG pourrait miser sur Federico Chiesa, qui fait le plus grand bonheur de la Fiorentina. Lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport , l’attaquant de 22 ans s’est livré sur son avenir.

«Faire toute ma carrière à la Fiorentina ? Je ne sais pas, on verra»