Mercato - PSG : Un clash va plomber un transfert à 15M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré l’arrivée imminente de Désiré Doué, le PSG est toujours à la recherche d’un profil très créatif au niveau de son secteur offensif. Ainsi, Paris aurait réactivé la piste menant à Rayan Cherki. Cependant, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor pourraient ralentir ce transfert à 15M€. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait s’accélérer dans les prochains jours. En effet, après de longues semaines de bataille avec le Bayern Munich, le club de la capitale a réussi à obtenir la faveur de Désiré Doué. Le prodige du Stade Rennais va rallier Paris contre un montant de 60M€ (bonus compris). Mais le jeune joueur de 19 ans n’est pas le seul renfort attendu dans les prochaines semaines.

Mercato - PSG : Ce transfert à Paris qui va plomber Zaïre-Emery https://t.co/sYdcKLPDSK pic.twitter.com/JCwa0lnQAc — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

Le PSG fonce sur Rayan Cherki

Comme le révèle Foot Mercato ce jeudi soir, le PSG a réactivé la piste menant à Rayan Cherki. Proche du club parisien dès le mois de juin, le crack de l’OL avait ensuite été très convoité par le Borussia Dortmund, puis par le RB Leipzig. Mais depuis plusieurs jours, ce dossier n’avance pas, et Paris compte bien en profiter.

Relations glaciales entre Al-Khelaïfi et Textor

Cependant, et comme le précise l’Equipe, les relations sont actuellement très tendues entre les présidents du PSG et de l’OL. Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ont connu de gros désaccords autour de la question des droits TV de la Ligue 1, et ne souhaitent plus avoir à discuter ensemble, ce qui impacte forcément le dossier Rayan Cherki, qui pour rappel, devait signer au PSG en juin dernier contre 15M€. Le quotidien sportif précise qu’aucun cadeau ne sera fait entre les deux clubs cet été...