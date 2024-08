Mercato : Surprise, le PSG relance un gros transfert en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche de renforts offensifs, le PSG peine à boucler des dossiers et enchaîne les pistes sans succès. Dans cette optique, le club de la capitale aurait relancé la piste menant à Rayan Cherki dont le transfert au Borussia Dortmund a capoté, tout comme celui au RB Leipzig. Le profil du jeune Lyonnais plait à Luis Enrique.

Présent en conférence de presse ce jeudi pour la première fois de la saison, Luis Enrique a bien évidemment abordé la suite du mercato et reconnaît qu'il pourrait prochainement y a voir d'autres recrues : « On ne sait pas combien de recrues on attend encore mais jusqu’au dernier jour on restera ouvert pour améliorer notre effectif mais je le répète c’est une tâche difficile ». Le secteur offensif du PSG est notamment concerné.

Mercato : Transfert à 100M€, il répond au PSG https://t.co/XqytfgFeFa pic.twitter.com/gNht319bTc — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

Le PSG relance la piste Cherki

Et après avoir multiplié les pistes, le PSG pourrait bien en relancer une. Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale aurait réactivé le dossier menant à Rayan Cherki ! Le joueur de l'OL n'est plus désiré et correspond au profil recherché par Luis Enrique qui souhaite des joueurs créatifs. Par conséquent, l'entraîneur du PSG aurait d'ores-et-déjà validé l'arrivée de Cherki.

Dortmund et Leipzig ont lâché l'affaire

Et la concurrence dans ce dossier semble d'ailleurs inexistante désormais puisque les deux clubs allemands un temps intéressés, ne sont visiblement plus dans le coup pour le transfert de Rayan Cherki. Le Borussia Dortmund n'a effectivement pas vendu Youssoufa Moukoko, dont le départ à l'OM s'est nettement refroidi, tandis que le RB Leipzig a recrute Antonio Nusa. Autrement dit, le PSG ne devrait pas avoir de concurrence pour recruter Cherki.