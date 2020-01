Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait trouver son bonheur pour 50M€ !

Publié le 25 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté depuis un certain temps par Thomas Tuchel, Allan voudrait quitter Naples cet hiver et serait attiré par le projet du PSG. Mais il faudra pour cela débourser 50M€…

Malgré le recrutement d’Idrissa Gueye l’été dernier, le PSG aurait toujours l’intention de faire venir un pur milieu de terrain défensif. Ce profil, désiré par Thomas Tuchel depuis son arrivée dans la capitale, aurait pu être trouvé l’été dernier lorsque le PSG avait jeté son dévolu sur Allan (29 ans). Et l’entraîneur allemand aurait une belle ouverture avec le milieu de terrain brésilien pour cette fin de mercato hivernal.

Allan voudrait quitter Naples !

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira vendredi, Allan serait déterminé à claquer la porte du Napoli le plus rapidement possible, et il serait d’ailleurs très attiré par l’idée d’un transfert vers le PSG. Toutefois, pour convaincre le président Aurelio De Laurentiis de lui vendre Allan, le club de la capitale devra proposer pas moins de 50M€.