Mercato - PSG : Transferts à 180M€, Luis Enrique dit non !

L'été dernier, le PSG avait dépensé près de 180M€ pour attirer Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, deux attaquants très peu utilisés par Luis Enrique la saison dernière. En réalité, le technicien n'aurait pas forcement donné son accord, mais n'aurait pas, non plus, mis son veto dans ces deux dossiers.

Le PSG pensait faire plaisir à Luis Enrique en attirant Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Deux attaquants qui ne sont pas parvenus à tirer leur épingle du jeu. Très peu utilisés par le technicien espagnol, ils pourraient bien obtenir une nouvelle chance de briller lors de la prochaine saison.

Luis Enrique n'en voulait pas

Mais pourquoi ont-il été mis à l’écart par Luis Enrique ? Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a livré une explication. Selon lui, le coach du PSG ne voulait pas de ces attaquants, surtout de Randal Kolo Muani, dont le transfert a été l'œuvre de Nasser Al-Khelaïfi. « On lui a donné deux neuf à 180M€ qu’il ne voulait pas, surtout Kolo Muani. » a-t-il lâché sur RMC.

Une ultime chance pour briller ?

Malgré tout, Ramos et Kolo Muani devraient rester au PSG la saison prochaine. D’ailleurs, les deux buteurs ont été utilisés par Luis Enrique lors du match de préparation face à Sturm Graz (2-2). « Le coach m’a proposé de jouer et j’ai accepté parce que je me sens bien et que j’avais envie de reprendre. » a confié Kolo Muani ce mercredi.