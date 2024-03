Mercato - PSG : Transfert avorté pour un international algérien, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans la tourmente suite à un tweet polémique après les attentats du 7 octobre en Israël, Youcef Atal a trouvé refusé en Turquie, au Adana Demirspor. Ce mardi, l'international algérien a accordé son premier entretien depuis cette affaire. L'occasion pour lui de revenir sur sa première partie de carrière, notamment sur l'intérêt du PSG en 2019.

Aujourd'hui en Turquie, Youcef Atal a accordé son premier entretien à la presse ce mardi depuis sa condamnation à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Dans les colonnes de So Foot, il est notamment revenu sur le comportement de l'OGC Nice. Un club qu'il aurait pu quitter en 2019 pour rejoindre le PSG.

PSG : Une date tombe pour le transfert de Mbappé ! https://t.co/tYFlOFprb0 pic.twitter.com/zikY1qHLfW — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le PSG avait ciblé Atal

Atal est revenu sur l'intérêt parisien. « J’avais fait une première grosse saison à Nice, et il y avait l’opportunité de quitter le club au bout d’un an, mais ça ne s’était pas fait. Après la victoire en Coupe d’Afrique 2019, j’aurais dû partir et passer une étape » a déclaré le joueur de l'Adana Demirspor.

Atal a laissé passer sa chance