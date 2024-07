Mercato - PSG : Transfert à 18M€, c’est terminé !

La rédaction

Après avoir entamé son mercato estival sur les chapeaux de roues, en obtenant la signature de Matvey Safonov dès l’ouverture du marché des transferts, le PSG patine ces dernières semaines. La star censée remplacer Kylian Mbappé n’arrive toujours pas, et certaines pistes se soldent par des échecs. En défense centrale, le dossier Dean Huijsen semble clôt. Le joueur de 19 ans devrait s’engager en faveur de Bournemouth.

Si les dirigeants du PSG semblent être sur tous les fronts pour satisfaire Luis Enrique, au vue de tous les noms annoncés dans le viseur des rouges et bleus, force est de constater que les Champions de France sont dans le dur sur le mercato. Alors qu’en attaque, la piste Khvicha Kvaratskhelia paraît définitivement enterrée, en défense, le bilan n’est guère plus positif. Annoncé au Parc des Princes, le jeune Dean Huijsen devrait plutôt rallier Bournemouth et la Premier League.

Un transfert à hauteur de 18M€

D’après les informations de Fabrizio Romano, la Juventus et Bournemouth seraient parvenus à un accord pour Dean Huijsen. Le journaliste affirme que qu’une proposition du club anglais de 18M€, accompagnée d’une clause de rachat, aurait convaincu la Vieille Dame de lâcher sa pépite de 19 ans.

Un contrat long terme pour Huijsen, Todibo pisté par la Juve

Toujours selon Fabrizio Romano, c’est un contrat à long terme qui attend Dean Huijsen à Bournemouth, sans en préciser la durée. Mais l’Italien affirme qu’une fois celui-ci signé, la Juventus pourrait alors s’attaquer à un autre dossier : celui de Jean-Clair Todibo.