Mercato - PSG : Tout serait bouclé pour Adil Aouchiche !

Publié le 4 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

Adil Aouchiche (17 ans) devrait bel et bien s’engager avec l’ASSE. Mais le jeune parisien devra attendre la mi-juillet pour parapher son premier contrat professionnel.

Le dossier Adil Aouchiche (17 ans) ne cesse de faire du bruit depuis plusieurs semaines. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été, le jeune milieu a d’ores et déjà annoncé son départ du club parisien sur son compte Instagram . Après les multiples tentatives de Leonardo pour lui faire signer un contrat professionnel, Adil Aouchiche ne va donc pas lancer sa carrière dans le club de la capitale. Comme le10sport vous l’avait annoncé ces dernières semaines, le club le mieux placé pour s’attacher les services du jeune parisien est l’AS Saint-Etienne. Et il semblerait que le dossier soit sur le point d’être finalisé…

Le clan Aouchiche d’accord avec l’ASSE