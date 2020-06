Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva mise sur un allié de poids pour son avenir au PSG…

Publié le 2 juin 2020 à 5h00 par T.M.

En fin de contrat, Thiago Silva n’a toujours pas réglé les questions autour de son avenir. Et pour avoir une réponse claire, le joueur du PSG compterait sur Nasser Al-Khelaïfi.

Restera ou ne restera pas ? Telle est la question au sujet de l’avenir de Thiago Silva au PSG. Si cela semble acquis qu’Edinson Cavani, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa ne prolongera pas leur contrat, cela est plus incertain pour le Brésilien. A 35 ans, le capitaine parisien pourrait bien parapher un nouveau bail, et dernièrement, il était annoncé qu’une offre lui avait été formulée pour continuer l’aventure au PSG. Toutefois, rien n’a encore été officialisé pour le moment et le flou persiste autour de l’avenir de Thiago Silva, qui compterait d’ailleurs sur Nasser Al-Khelaïfi pour arriver à ses fins.

Le Qatar pour aider Thiago Silva ?

Ce lundi, Abdellah Boulma a fait un point concernant l’avenir de Thiago Silva au PSG. Alors que Leonardo ne serait pas vraiment en faveur d’une prolongation du Brésilien, ce dernier ne perdrait pas totalement espoir de continuer l’aventure avec le club de la capitale. En effet, comme le développe le journaliste, Thiago Silva espérerait un geste de Doha, et surtout de Nasser Al-Khelaïfi, pour pouvoir signer cette prolongation de contrat. Le capitaine parisien arrivera-t-il à ses fins ? Réponse dans les prochaines semaines.