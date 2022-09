Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour ce coéquipier de Ronaldo ?

Publié le 13 septembre 2022 à 23h45 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un attaquant pendant tout le mercato, le PSG avait fini par jeter son dévolu sur Marcus Rashford. Finalement, le dossier n’est pas allé à son terme et le buteur anglais est resté à Manchester United. Pour ne pas perdre leur jeune attaquant, les Red Devils seraient prêts à lui proposer un contrat de longue durée.

Après l’échec du dossier Robert Lewandowski, le PSG s’est positionné sur Marcus Rashford. En fin de contrat en 2023, l’attaquant de Manchester United était sensible à l’intérêt du club de la capitale. Luis Campos avait discuté avec le frère et agent de Rashford mais les négociations ne sont pas allées plus loin entre les différentes parties de ce dossier.

Marcus Rashford reste un cadre

En cause, la position ferme de Manchester United. Auteur d’un gros début de saison, Marcus Rashford est très important pour les Red Devils qui souhaitent toujours le conserver. Même s’il a eu quelques périodes difficiles, Rashford reste un cadre de Manchester United, de quoi refroidir les ardeurs du PSG.

🧘🏾‍♂️ pic.twitter.com/QzTthbJR72 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 12, 2022

Manchester United veut le blinder