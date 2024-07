Mercato - PSG : Grosse révélation de Riolo sur le transfert de Verratti

Arnaud De Kanel

N'entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Verratti avait été poussé vers la sortie l'été dernier. Véritable légende du PSG, le milieu de terrain a quitté la capitale qu'il aime tant par la petite porte et s'est engagé avec le club qatari d'Al-Arabi. Or, Daniel Riolo indique que ce n'était clairement pas sa volonté.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti est parti à Al-Arabi l'été dernier. Le club de la capitale avait cherché par tous les moyens à s'en débarrasser et le milieu de terrain s'y était fait à l'idée. Il était donc prêt à quitter le PSG pour rejoindre Leo Messi à l'Inter Miami d'après Daniel Riolo qui révèle que Nasser Al-Khelaïfi s'y est opposé.

«Il voulait aller jouer en Arabie saoudite ou à l’Inter Miami»

« Pourquoi on a foutu dehors Thiago Silva ? Pour récupérer sa maison, pour des intérêts personnels. Et Verratti ? Il voulait aller jouer en Arabie saoudite ou à l’Inter Miami jouer avec Messi mais on l’en a empêché », lance le journaliste dans l'After Foot sur RMC . L'intervention du président du PSG a tout changé pour Marco Verratti.

Al-Khelaïfi a dicté le transfert de Verratti