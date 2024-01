Mercato - PSG : Révolution à Paris, le Qatar imite le Real Madrid

Arnaud De Kanel

Le PSG tient déjà sa première recrue de l'hiver. Lucas Beraldo, un jeune défenseur brésilien, a signé un contrat longue durée avec le club de la capitale. Il devrait être imité par Gabriel Moscardo, un Brésilien qui évolue dans le championnat local comme lui. Ces deux transferts viennent s'inscrire dans la nouvelle méthode du Qatar qui se veut moins 'bling bling' et qui ressemble fortement à celle mise en place par le Real Madrid.

Le Qatar en a assez. Cette fois-ci, les propriétaires du PSG semblent bien décidés à abandonner le recrutement de grands noms pour se pencher sur des jeunes joueurs à fort potentiel. La preuve en est avec l'arrivée de Lucas Beraldo et celle attendue de Gabriel Moscardo, deux jeunes brésiliens qui évoluent dans le championnat local, le Brasileirão Assaí. En allant piocher en Amérique du Sud, le PSG prend exemple sur le Real Madrid, coutumier du fait depuis plusieurs saisons.



Le Real spécialiste des transferts en Amérique du Sud

Depuis la saison 2018/2019, le club madrilène mise sur les gros talents sud-américains et les dirigeants se trompent rarement. Vinicius Jr avait été le premier coup marquant, arraché pour 45M€ à Flamengo. Une saison plus tard, le Real Madrid recrutait Rodrygo pour un montant similaire en provenance de Santos, mais aussi Reinier pour 35M€ à Flamengo. Endrick est venu s'ajouter à cette belle liste, lui qui arrive de Palmeiras et qui doit attendre sa majorité pour défendre ses nouvelles couleurs. Cela a visiblement donné des idées au PSG.

Le PSG scrute en Amérique du Sud

En plus de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG se serait intéressé à Claudio Echeverri, la pépite de River Plate qui devrait rejoindre Manchester City. En revanche, la piste Allen Obando, le phénomène du football équatorien, n'est pas d'actualité comme nous vous l'avons indiqué sur le10sport.com.