Mercato - PSG : Retour de flamme pour cette piste de longue date ?

Au sein du Paris Saint-Germain, on ne semble pas du tout avoir oublié Mattia De Sciglio, latéral polyvalent de la Juventus.

Depuis son retour, Leonardo a plusieurs fois essayé d’attirer Mattia De Sciglio au Paris Saint-Germain. Cela a été le cas l’été dernier, lorsque le directeur sportif du PSG a proposé un échange avec Thomas Meunier à la Juventus. Puis, il a récidivé cet hiver. Cette fois, c’est Layvin Kurzawa qui a été proposé en échange de De Sciglio et les négociations semblaient proches d’aboutir... avant que la Juve n’y mette un terme. Ces dernières semaines, le nom du latéral italien a plutôt été lié au FC Barcelone, mais il semble que son nom serait toujours d’actualité au PSG.

La PSG n’a pas oublié De Sciglio