Mercato - PSG : «Reste à Paris», Mbappé se fait interpeller à Madrid

Kylian Mbappé a (enfin) pris sa décision. Le joueur de 25 ans a annoncé à son président qu'il quitterait le PSG à la fin de cette saison. L'option la plus probable reste un départ au Real Madrid. Mais certains journalistes espagnols comme Alex Alonso ne souhaitent pas entendre parler de l'international français.

Une étape cruciale a été franchie dans le dossier Kylian Mbappé. Après six ans de bons et loyaux services, le champion du monde 2018 aurait pris la décision de mettre fin à son aventure au PSG. Le joueur de 25 ans a officialisé sa décision ce mardi, juste avant la rencontre de Ligue des champions. Selon toute vraisemblance, Mbappé rejoindra le Real Madrid au terme de son contrat. Journaliste pour Bernabeu Digital , Alex Alonso s'est prononcé sur une possible arrivée du Français. Et il n'est pas tendre avec lui.

« Je prie pour que le Real Madrid ne le signe pas »

« J'espère et je prie pour que le Real Madrid ne signe pas le Français. Pour commencer, parce qu'il ne le mérite pas et que le club doit être différent à tout moment. Traîner encore les pieds pour un joueur qui n'a pas voulu signer pour la meilleure équipe du monde me semble vraiment frappant et inutile, mais je ne dirige pas le club et j'ai peu d'idée de ce qui pourrait se passer à court et à moyen terme » a-t-il confié. Le journalise madrilène craint, désormais, aussi une guerre d'égos au sein du Real Madrid.

Une guerre d'égos au Real Madrid ?