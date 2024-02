PSG : Mbappé a donné sa réponse au Real Madrid

Hugo Chirossel

Arrivé il y a bientôt sept ans, Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG. L’international français, qui sera en fin de contrat en juin prochain, a annoncé sa décision de partir à Nasser Al-Khelaïfi. Si dernièrement, les pistes menant à Liverpool ou Arsenal étaient évoquées, il semble bel et bien prendre la direction du Real Madrid.

C’était la tendance, et elle s’est confirmée ce jeudi. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger et de s’en aller à la fin de la saison. Comme indiqué par RMC Sport et confirmé par plusieurs sources, il a informé Nasser Al-Khelaïfi de sa décision.

Après le PSG, quel club pour Mbappé ?

Si Kylian Mbappé va quitter le PSG, quelle sera sa destination ? On pense bien évidemment au Real Madrid, mais d’autres options étaient évoquées dernièrement, notamment en Premier League, où Liverpool et Arsenal seraient intéressés. Cependant, c’est bien vers l’Espagne que le capitaine de l’équipe de France semble se diriger.

Mbappé a dit oui au Real Madrid