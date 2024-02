Mercato - PSG : Le prochain Mbappé, c’est lui ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle performance XXL mercredi soir face à la Real Sociedad, Bradley Barcola est en train de s’imposer comme un nouvel élément indispensable pour l’attaque du PSG. De bon augure pour l’avenir, d’autant que Kylian Mbappé pourrait s’en aller en fin de saison. Et Barcola a tout ce qu’il faut pour faire oublier la star du PSG…

Recruté par le PSG en provenance de l’OL pour 50M€ l’été dernier à la demande de Luis Enrique, Bradley Barcola (21 ans) était promis à un statut de remplaçant. Mais il a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable du PSG depuis plusieurs semaines, et son profil de grand espoir du football français qui monte en puissance et évoluant sur un couloir de l’attaque n’est pas sans rappeler un certain… Kylian Mbappé !

PSG : Kylian Mbappé provoque un clash improbable ! https://t.co/yTOovgylzU pic.twitter.com/jgVgCCV2hW — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Barcola, le nouveau Mbappé ?

En effet, alors que Mbappé arrivera au terme de son contrat en fin de saison, cette éclosion de Bradley Barcola pourrait faire les affaires du PSG. L’ancien Lyonnais a une nouvelle fois été remarquable mercredi soir en Ligue des Champions avec son but contre la Real Sociedad (2-0), et il semble donc plus que jamais marcher sur les traces de Kylian Mbappé.

« Un joueur fantastique »