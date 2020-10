Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani a été conseillé par... un joueur de Tuchel !

Publié le 6 octobre 2020 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani vient de s'engager avec Manchester United. Comme il l'a confié lui-même, Ander Herrera a poussé El Matador à rejoindre les Red Devils cet été.

Après sept ans de bons et loyaux services, Edinson Cavani a quitté le PSG. En fin de contrat depuis le 30 juin, El Matador a eu besoin d'un peu plus de trois mois pour trouver un nouveau club. Dans les dernières heures du mercato estival, Edinson Cavani a signé un contrat d'une saison, plus une en option, avec Manchester United. Et Ander Herrera n'y serait pas pour rien.

«Je lui ai dit que c’est une des équipes auxquelles tu ne peux pas dire non»