Mercato - PSG : QSI a tenté un énorme coup avec... David Beckham !

Publié le 19 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Passé par le Paris Saint-Germain durant six mois entre janvier et juin 2013, David Beckham a gardé d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que QSI à envisager d'investir à l'Inter Miami, la nouvelle franchise du Spice Boy.

En janvier 2013, le Paris Saint-Germain, passé sous pavillon qatari un an et demi plus tôt, offre à David Beckham une pige de six mois. Un formidable coup de projecteur pour le projet QSI au PSG qui en était encore à ses débuts. Et si d'un point de vue sportif son passage ne restera pas dans les annales du club, le Spice Boy en a profité pour garder d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi.

QSI a longtemps voulu investir à l'Inter Miami