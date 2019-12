Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait été bien aidé par José Mourinho !

Publié le 19 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid lorsque Zinedine Zidane était en difficulté en début de saison, José Mourinho n’aurait pas été le bienvenu dans le vestiaire madrilène.

En début de saison, alors que le Real Madrid a eu du mal à lancer véritablement sa saison, Zinedine Zidane semblait en difficulté, et un départ a même été évoqué pour l’entraîneur français. Rapidement, l’option José Mourinho est arrivée sur le devant de la scène, d’autant que le Special One avait déjà entraîné le Real Madrid par le passé. Et c’est justement ce passif qui aurait aidé Zidane à se maintenir.

Les cadres ne voulaient pas de Mourinho