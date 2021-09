Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première tension en interne à cause d’une recrue ?

Publié le 17 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré son statut de titulaire indiscutable dans les buts du PSG qui n’a pas encore évolué, Keylor Navas serait très contratié en interne par le recrutement de Gianluigi Donnarumma cet été.

Une nouvelle fois titularisé par Mauricio Pochettino à l’occasion du déplacement du PSG à Bruges en Ligue des Champions mercredi soir (1-1), Keylor Navas semble donc garder une longueur d’avance sur Gianluigi Donanrumma dans la hiérarchie des gardiens. Pourtant, son entraîneur à tenu clarifier les choses en conférence de presse d’après-match : « Si Navas est bien installé devant Donnarumma ? Dans le football, tout est possible. J’ai pris cette décision pour ce match et on verra match après match selon les états de forme », a lâché Pochettino. La concurrence des gardiens pourrait donc faire rage au PSG dans les mois à venir, ce qui n’est pas du tout du goût de Navas…

Navas très agacé par le coup Donnarumma

L’Equipe a en effet révélé que l’ancien gardien du Real Madrid aurait très mal vécu le recrutement de Gianluigi Donnarumma cet été au PSG, et il verrait d’un très mauvais œil le fait que sa direction se soit jetée sur ce coup XXL à 0€ qui pourrait, à terme, menacer sa place de titulaire. Un recrutement qui provoque donc déjà une certaine tension, et qui pourrait faire empirer la situation dans les mois à venir…