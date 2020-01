Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le transfert XXL de Kylian Mbappé !

Publié le 12 janvier 2020 à 15h15 par La rédaction

Ancien vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a estimé que Kylian Mbappé ne partirait pas pour une somme inférieure à 300M€.

Kylian Mbappé représente le football d'aujourd'hui. Si son talent est indéniable, Mbappé est le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football, malgré son jeune âge. Transféré de Monaco vers le PSG en 2017, l'attaquant n'avait alors que 19 ans et seulement quelques mois d'expérience avec l'ASM. Mais Paris avait payé les 180M€ demandés pour s'attacher les services de Mbappé. Et vraisemblablement, le joueur devrait tout de même représenter une sacré plus-value pour le PSG en cas de transfert, à en croire Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président du club de la Principauté. À tel point qu'il n'est pas certain qu'un club, y compris le Real Madrid, ait les ressources financières pour recruter Kylian Mbappé.

« Un grand club devra être prêt à mettre au minimum 300 millions sur la table »