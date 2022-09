Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour l’avenir de ce chouchou de Campos, ça va s’accélérer

Publié le 18 septembre 2022 à 00h00 par La rédaction

Sur les traces de Rafael Leao depuis plusieurs semaines, Luis Campos continuerait de pousser afin de le faire venir au sein de l’effectif du PSG. Cependant, l’AC Milan ne lâcherait pas l’affaire, et souhaiterait toujours le faire prolonger. Et ce dossier pourrait bien connaître une nouvelle accélération très rapidement.

L’avenir de Rafael Leao semble toujours en suspens. En effet, l’international portugais, étincelant depuis le début de la saison, est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais aussi dans le viseur de plusieurs autres clubs. Cependant, l’AC Milan voudrait toujours le faire prolonger, et ce dossier devrait donc s’accélérer rapidement.

Mercato - PSG : La raison de ce transfert estival du PSG est dévoilée https://t.co/HSzdD3VFxF pic.twitter.com/qsCohx0U74 — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

L’AC Milan ne veut pas perdre de temps

En effet, comme révélé par TuttoMercatoWeb , l’AC Milan voudrait coiffer au poteau le PSG, et surtout Chelsea, dans le dossier Rafael Leao. En effet, les dirigeants rossoneri seraient prêts à accélérer le dossier de sa prolongation de contrat. La cause ? Un intérêt toujours plus insistant de Chelsea, qui après avoir formulé une offre verbale cet été, aurait décidé de retenter sa chance rapidement. Une prolongation de Leao pourrait ainsi calmer les ardeurs des prétendants, d’autant que les dirigeants de l’AC Milan souhaitent vraiment le prolonger…

« Il fait tout au mieux »