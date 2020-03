Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès glisse un nom à Leonardo pour l’après-Icardi !

Publié le 9 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Auteur de 11 buts cette saison grâce à son doublé samedi soir face à l’ASM, Kasper Dolberg pourrait bien se marier au collectif du PSG après le départ de Mauro Icardi. C’est du moins l’interrogation qu’a publié Pierre Ménès sur son blog.

Ayant pourtant réalisé une première partie de très bonne facture d’un point de vue statistique avec le PSG, Mauro Icardi n’a inscrit que 3 buts lors de ses 10 derniers matchs avec le club de la capitale. Ce qui pourrait engendrer le fait que le PSG ne lève pas l’option d’achat fixée à 75M€ dans le prêt convenu l’été dernier entre le champion de France et l’Inter. Et pour combler le vide que laisserait l’Argentin à la pointe de l’attaque, Leonardo ferait bien de regarder du côté de l’OGC Nice.

«J’aimerais voir si Dolberg ferait moins bien qu’Icardi au PSG »