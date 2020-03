Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Frank McCourt était sauvé du fair-play financier par... Manchester City ?

Publié le 9 mars 2020 à 3h30 par A.M.

De nouveau épinglé par le fair-play financier, l’OM pourrait voir d’un bon œil une action en justice de Manchester City comme l’explique Rolland Courbis.

Alors que l’Olympique de Marseille avait du payer une amende à l’UEFA l’été dernier dans le cadre du fair-play financier, le club phocéen n’aurait pas tenu ses engagements, poussant l’instance européenne à rouvrir le dossier de l’OM. L’éventail des sanctions est assez large allant d’une nouvelle amende à une exclusion des coupes d’Europe comme ce fût le cas pour Manchester City. D’ailleurs, les Citizens pourraient bien enlever une belle épine du pied des Phocéens en attaquant en justice le fair-play financier et le faire tout simplement interdire. Une solution qui ferait le bonheur de Rolland Courbis.

«Si les avocats de Manchester City font sauter cette connerie...»