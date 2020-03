Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt peut craindre le pire pour le fair-play financier !

Publié le 8 mars 2020 à 11h00 par T.M.

Ces derniers jours, la menace du fair-play financier s’est accentuée au-dessus de l’OM. Et Frank McCourt pourrait bien être en grand danger. Explications.

L’été dernier, l’OM avait passé un accord avec l’UEFA concernant le fair-play financier. Le club phocéen avait ainsi du temps avant de retrouver un équilibre financier, mais tout s’est accéléré ces derniers jours. En effet, la chambre d’investigation de l’Instance de contrôle financier des clubs a décidé de déférer l’OM devant la chambre de jugement. Un rebondissement qui pourrait laisser présager une grosse sanction pour le club de Frank McCourt. Et cela ne sentirait pas forcément bon pour les Phocéens.

L’OM ne convainc pas !