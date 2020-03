Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi relancé par… Koulibaly et Allan ?

Publié le 8 mars 2020 à 11h45 par T.M.

Du côté du PSG, Leonardo aurait coché les noms de Kalidou Koulibaly et Allan. Un intérêt qui pourrait bien avoir un impact sur Mauro Icardi. Explications.

L’été pourrait être mouvementé du côté du PSG. Leonardo s’activerait d’ores et déjà pour apporter des retouches à l’effectif de Thomas Tuchel. Pour cela, le directeur sportif parisien regarderait du côté de l’Italie et Naples. Objectif de longue date, Allan serait toujours dans les petits papiers du PSG tandis que son coéquipier, Kalidou Koulibaly serait lui perçu comme la priorité pour remplacer Thiago Silva en défense centrale. Deux départs qui pourraient bien faire les affaires de Naples…

Le plan de Naples